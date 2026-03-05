В Кремле напомнили о позиции РФ по поставкам вооружений Ирану

Песков: никаких обращений со стороны Ирана по поводу поставок оружия не было

Со стороны Ирана к России не поступало никаких обращений по поводу поставок оружия. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последняя позиция хорошо всем известна, здесь нет никаких изменений», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков говорил, что Москва анализирует ситуацию на Ближнем Востоке и делает соответствующие выводы, однако продолжает работу в своих интересах. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли гарантия того, что США не поступят с Россией по аналогичному сценарию, как с Ираном.

Пресс-секретарь президента России также заявлял, что Москва сожалеет о «деградации» отношений США и Ирана. Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, в отличие от Вашингтона.

Ранее Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств.