Песков ответил на вопрос о возможном запуске «Северных потоков»

Песков: нет каких-то признаков изменения позиции ЕС по работе «Северных потоков»
Maxim Shemetov/Reuters

Никаких признаков изменения позиции стран Европейского союза относительно работы газопровода «Северный поток» нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, в настоящее время европейцы думают над тем, не сдвинуть ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного российского газа.

Представитель Кремля добавил, что ситуация в Европе становится более сложной с каждым днем, причем и для обычных людей — с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность.

​Совет Евросоюза в январе этого года принял решение постепенно полностью отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из России и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля текущего года, по долгосрочным — с 1 января следующего года, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

3 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы в скором времени будут собственными руками восстанавливать трубопровод «Северный поток — 2» из-за роста цен на газ.

Ранее европейцев предупредили о шоковых ценах на бензин и электроэнергию.

 
