Автодилеры предупредили, что с 1 апреля цены на немецкие автомобили взлетят вверх

Baza: BMW и Mercedes подорожают для россиян на 40% с 1 апреля из-за утильсбора

Немецкие автомобили BMW и Mercedes подорожают для россиян на 25-40% с 1 апреля из-за новых правил утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что стоимость немецких автомобилей значительно увеличилась с конца 2025 года.

«Автодилеры прогнозируют, что с введением нового утильсбора цена поднимется еще на треть. 1 апреля Минпромторг приравняет частный ввоз машин из ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — «Газета.Ru») к коммерческому, и россияне больше не смогут экономить за счет низких пошлин этих стран», — говорится в сообщении.

Авторы рассчитали изменение стоимости на примере BMW X5 в М‑пакете набор заводского тюнинга от подразделения BMW Motorsport, придающий обычным моделям внешний вид и управляемость спортивных версий. Так, в декабре автомобиль можно было привезти за 15,8 млн рублей, в январе — за 17,1 млн рублей, а после 1 апреля итоговая цена превысит 20,7 млн рублей.

Дилеры могут предложить пригнать авто из Китая. Через Россию ее ввоз будет стоить около 7,5 млн рублей, через Белоруссию — около 6,8 млн рублей. Однако ждать автомобиль придется 7-8 месяцев.

Из линейки Mercedes основной акцент будет сделан на Mercedes‑Benz E 300. Сейчас его средняя стоимость составляет 9,5–10,5 млн рублей.

Накануне депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что россиянам легче было бы приобретать машины, если бы в стране действовали льготы по утильсбору и кредитованию.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что исправить ситуацию с доступностью автомобилей можно — например, с помощью программы трейд-ин.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году рекордно подорожают автомобили с пробегом.