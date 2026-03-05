Жених Анны Семенович развелся

Певица Анна Семенович рассказала, что ее жених, бизнесмен Денис Шреер, развелся. Ее слова передает «СтарХит».

Семенович уточнила, что развод произошел полгода назад.

«Мы просто об этом не говорили. Свободный парень он теперь! Но все остальное пока секретная информация. Как только что-то решится, мы вам скажем», — поделилась артистка.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Экс-солистка «Блестящих» рассказывает о своей будущей свадьбе, но при этом все еще ждет предложения руки и сердца от своего избранника. В декабре 2025-го Семенович поделилась, что не торопит его, так как верит — всему свое время.

В январе Семенович и Шреер отправились в отпуск в Таиланд. Их отдых начался на Пхукете. Там они арендовали виллу с бассейном, которую, как шутила Семенович, Денис Шреер выкупил специально для нее. После Пхукета Семенович и Шреер отправились в Бангкок.

