Неврологи обнаружили у мужчин месячные циклы

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) обнаружили, что качество сна у мужчин меняется в течение месяца. Статья об этом опубликована в журнале Science of the Total Environment.

«Мы использовали записанные данные о сне 492 женщин и 360 мужчин. Мы обнаружили, что мужчины, чей сон пришелся на период растущей Луны, демонстрировали более низкую эффективность сна и дольше просыпались, чем мужчины, спавшие в период убывания Луны, – говорит Кристиан Бенедикт, ведущий автор исследования. – Напротив, лунный цикл практически не влиял на сон женщин».

На данный момент у ученых нет никакого разумного объяснения наблюдаемому феномену, они обнаружили лишь статистическую зависимость. Среди возможных гипотез – у мужчин может быть повышенная чувствительность к рассеянному свету Луны, который мешает им спать. Кроме того, к подобному результату могла привести большая совокупность факторов, не связанная прямо с лунными циклами, и для окончательного вывода необходимы дополнительные исследования.