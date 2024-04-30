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В Забайкалье мужчина подтвердил номер и лишился 13 млн рублей

В Чите мужчина отдал мошенникам 13 млн рублей после попытки подтвердить номер

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Shutterstock

Мужчина из Читы лишился денег после того, как мошенники позвонили ему под видом работников сотовой компании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время беседы аферист сообщил, что россиянину необходимо подтвердить номер на «Госуслугах». Чтобы сделать это, мужчина назвал код из сообщения.

Позже пострадавший получил письмо о том, что кто-то вошел в его учетную запись с чужого устройства. Он позвонил по номеру в сообщении. Мошенники подтвердили информацию и переключили россиянина на «сотрудника Центробанка».

К этому моменту пострадавшему уже пришли уведомления о том, что он якобы взял микрозаймы в разных организациях. В беседе с «Центробанком» потребовал отменить эти операции. В общении мошенник убедил читинца перевести накопления на «резервный счет».

В результате счет мужчины заблокировали в одном из банков. Только после этого мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. Всего россиянин потерял 13 миллионов рублей. В МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Бурятии вахтовик хотел заработать на инвестициях и лишился пяти миллионов рублей.

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