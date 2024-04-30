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Молдавский оппозиционер назвал Майю Санду «беспринципной дурой»

Шор: ЕС хочет руками Санду превратить Молдавию в военный полигон

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Евросоюз хочет руками президента Молдавии Майи Санду превратить республику в свой военный полигон, уверен глава запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. Его цитирует ТАСС.

«Молдова для ЕС — военный полигон, а наши граждане — потенциальные участники военных авантюр... Ей [Санду] плевать, что европейцы воюют чужими руками. И с удовольствием используют таких беспринципных дураков, как она», — заявил Шор.

Он также подчеркнул, что 9 мая — не День Европы, в эту дату празднуют День Победы.

29 апреля Санду сказала, что Молдавия и Украина нуждаются со стороны Евросоюза в аналоге «плана Маршалла», который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.

Также она призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. По словам Санду, мероприятие организовано правительством Молдавии в сотрудничестве с делегацией Евросоюза.

Ранее в ЕС заявили, что оценят отдельно шансы Молдавии и Украины вступить в Евросоюз.

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