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Слишкович признался, что не ждал скорой отставки Абаскаля из «Спартака»

Тренер Слишкович высказался об отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович думал, что испанского специалиста Гильермо Абаскаля уволят из команды уже после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит jutarnji.hr.

«Футбольное правило, правда, неписаное, заключается в том, чтобы менять тренера при плохих результатах и ​​несбывшихся ожиданиях. Именно это случилось с моим бывшим начальником штаба. Однако лично я думал, что это подождет до конца чемпионской гонки, но это произошло раньше», — заявил Слишкович.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля с должности главного тренера 14 апреля вскоре после поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» не увидел вины Абаскаля в неудачах команды.

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