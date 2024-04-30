Слишкович признался, что не ждал скорой отставки Абаскаля из «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович думал, что испанского специалиста Гильермо Абаскаля уволят из команды уже после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит jutarnji.hr.

«Футбольное правило, правда, неписаное, заключается в том, чтобы менять тренера при плохих результатах и ​​несбывшихся ожиданиях. Именно это случилось с моим бывшим начальником штаба. Однако лично я думал, что это подождет до конца чемпионской гонки, но это произошло раньше», — заявил Слишкович.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля с должности главного тренера 14 апреля вскоре после поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» не увидел вины Абаскаля в неудачах команды.