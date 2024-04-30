На Украине военного наказали за самовольный уход из части

Военный получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно покинул подразделение, получив травму при эвакуации раненого. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что командир не разрешил жителю Одессы Андрею Р. проходить медицинское обследование и тот ушел сам. Решение о наказании вынес Корабельный районный суд Николаева.

Также сообщается, что позже солдат сам раскаялся и сообщил суду, что хочет вернуться на службу. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и отправил его в дисциплинарный батальон на два года вместо лишения свободы.

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