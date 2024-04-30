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На Украине военного наказали за самовольный уход из части

«Страна»: военного наказали за уход из части для прохождения медобследования

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Gleb Garanich/Reuters

Военный получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно покинул подразделение, получив травму при эвакуации раненого. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что командир не разрешил жителю Одессы Андрею Р. проходить медицинское обследование и тот ушел сам. Решение о наказании вынес Корабельный районный суд Николаева.

Также сообщается, что позже солдат сам раскаялся и сообщил суду, что хочет вернуться на службу. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и отправил его в дисциплинарный батальон на два года вместо лишения свободы.

30 апреля пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ведерников рассказал, что командование обманом отправило его и других непригодных к службе на передовой в Очеретино.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, и новобранцы без должного обучения уже не способны помочь своим властям.

Ранее Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине.

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