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Глава МИД Молдавии отправился в Лондон

Глава МИД Молдавии Попшой отправился с визитом в Британию

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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава МИД Молдавии Михай Попшой отправился с официальным визитом в Великобританию. Об этом сообщает молдавское внешнеполитическое ведомство, передает агентство Moldpres.

«Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой 30 апреля — 1 мая посетит с официальным визитом Великобританию», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Попшой проведет ряд встреч с официальными лицами Великобритании, в том числе главой британского МИД Дэвидом Кэмероном, британским министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра страны Риши Сунака по национальной безопасности Тимом Бэрроу, а также членами парламента — палаты общин и палаты лордов.

Кроме того, в завершение визита вице-премьер Попшой также проведет беседу с молдавской диаспорой в Лондоне.

До этого Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении одного юридического и шести физических лиц в связи с обвинениями в подрыве национальной безопасности Молдавии.

Ранее в Румынии прошли военно-морские учения с участием Великобритании.

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