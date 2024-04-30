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Тренер подверг критике бразильских футболистов «Зенита»

Тренер Колыванов: у бразильцев «Зенита» не горят глаза

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий «Динамо», европейских клубов и сборной России по футболу, а также экс-главный тренер «Уфы» в РПЛ и ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в комментарии для «Газеты.Ru» назвал петербургский «Зенит» самым сильным по составу клубом Премьер-лиги, а также раскритиковал сине-бело-голубых за отсутствие мотивации на поле у бразильских легионеров команды.

«Зенит» по потенциалу – одна из самых сильных команд в нашем чемпионате, но поведение игроков на поле вызывает вопросы. Как у болельщиков, так и у руководства. «Зенит» за последние два матча создал два-три момента максимум, да и то не стопроцентных. Да, подходы, навязывают борьбу, понятно. Но с таким качественным подбором футболистов должны делать на футбольном поле больше – и создавать, и обыгрывать. Чуть выше играть. Команда как будто просто играет в футбол, а нужно бороться, прикладывать сверхусилия. После «Рубина» особенно. Последние туры уже. А бразильцы выходят на поле и отбывают там номер. Нет заряженности, глаза не горят, поэтому и результат такой плачевный», — считает Колыванов.

«Зенит», выигравший пять последних чемпионатов страны и лидирующий в текущем сезоне, потерпел в матчах РПЛ два поражения подряд, уступив на своем поле казанскому «Рубину» (0:2) и проиграв на выезде московскому «Динамо» (0:1). Благодаря этому сине-бело-голубых догнал в таблице набравший за два тура четыре очка «Краснодар», а выигравшее две встречи «Динамо» отстает за четыре тура до финиша всего на три очка.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что у клуба есть шансы побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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