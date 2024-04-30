Литва поддержала идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава литовского кабмина Ингрида Шимоните выступили за возвращение на родину украинских граждан, проживающих в стране, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе. Об этом сообщает LRT.

«Украине необходимо иметь свои мобилизационные планы… Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы приглашать своих молодых людей служить своей Родине. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах», — отметил президент.

Премьер Литвы подчеркнула, что Вильнюс мог бы предпринять шаги, чтобы помочь Украине в этом вопросе, добавив, что некоторые меры необходимо обсудить на уровне ЕС.

«Наверное, мы могли бы поискать какие-то способы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность», — заявила она.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял, что Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, и новобранцы без должного обучения уже не способны помочь своим властям.

Ранее было названо число дел, возбужденных на Украине за уклонение от призыва.