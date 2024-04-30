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Киркоров советует времени не спешить в опубликованном треке в 57-летие певца

Певец Киркоров выпустил новую песню «Дальше буду жить» в свой день рождения

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров опубликовал новую композицию «Дальше буду жить» в свой день рождения.

«Я приму удар; И приду туда; Где моя судьба; Но дальше буду жить», — говорится в припеве песни.

В опубликованной композиции лирический герой сетует, что каждый человек приходит в мир не навсегда. Он просит время не спешить, чтобы за отведенные годы успеть принять себя. Композиция доступна на всех стриминговых площадках. Музыку и текст к ней написала певица Манижа.

До этого сообщалось, что Киркоров откажется от шумной вечеринки на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Он добавил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле», а также 30 лет, как не стало матери артиста. По словам Киркорова, он планирует побыть в свой день рождения без камер, публичности и внимания. Звезде исполняется 57 лет.

Недавно стало известно, что Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой. Концерт в Государственном Кремлевском дворце пройдет по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Киркоров споет на мероприятии композицию «Полетели».

Ранее Киркоров назвал «карлицей» Рубальскую на шоу «Маска».

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