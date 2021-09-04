Путин посетил строительство стартового комплекса на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара». Он также ознакомился с макетами модификаций ракеты-носителя и космического корабля «Орел».

Экскурсию для президента провел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал Путину о строительстве нового аэропортового комплекса на Восточном, а также показал, как будет выглядеть терминал, который появится на космодроме чуть позже.

«Приглашаю вас на пуск - любой. В этом году мы провели пять пусков, шестой пуск у нас в этом году будет 14 октября», — сказал Рогозин президенту.

Он также добавил, что «Союз-2» в модернизированной версии «еще лет 9-10 полетает точно», а на смену ему придет возвращаемая многоразовая ракета.

Ранее Рогозин назвал срок завершения строительства второй очереди «Восточного». По словам главы «Роскосмоса», стройка будет завершена в декабре 2022 года.