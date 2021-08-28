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Первую российскую автоматическую станцию запустят к Луне в мае 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Отправку к Луне первой российской автоматической станции «Луна-25» планируется осуществить в конце мая 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Даты (старта в мае) уже определены. Там будет два или три дня, когда можно будет лететь. (Это) в 20-х числах мая», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что одна из дат, в которые может состоятся запуск «Луны-25» - 25 мая.

В публикации отмечается, что автоматическая станция стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат «Луна-24» Советский Союз запустил в 1976 году.

Ранее в Роскосмосе подтвердили информацию об очередном переносе запуска миссии «Луна-25» на южный полюс Луны.

Это уже седьмой по счету перенос миссии, запуск которой изначально планировался на 2014 год. Неоднократные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров. Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан».

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