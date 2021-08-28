Ученые выяснили, что «дельта»-штамм удваивает риск госпитализации

Ученые из Великобритании проанализировали 43338 случаев заражения коронавирусом и пришли к выводу, что «дельта»-штамм коронавируса удваивает вероятность госпитализации по сравнению с «альфа»-штаммом. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

«Исследования, проведенные в Индии, показали, что дельта-вариант может быть на 50% более заразным, чем альфа-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для «дельта»-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для «альфа» варианта», — отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования следует учитывать при планировании ресурсов и политики медицинской помощи, особенно в регионах, где распространяется «дельта»-вариант SARS-CoV-2.

Ранее исследователи центра вирусологии и биотехнологи «Вектор» выяснили, что штамм коронавируса «дельта» может сохранять свою жизнеспособность в воде до 72 часов. При этом удалось выяснить, что в морской воде при температуре 24–28 ºС, коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов.

Также в «Векторе» уточнили, что в питьевой воде вирус лучше выживает при низких температурах. В частности, при +4 ºС жизнеспособность инфекции сохранялась лучше, чем при +24–28 ºС.