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Ученые: самки колибри становятся трансвеститами для защиты от домогательств

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Jillian Ditner/Cornell Lab of Ornithology

Зоологи обнаружили, что некоторые самки колибри-якобинов имитируют окраску самцов. Статья с описанием исследования была опубликована в журнале Current Biology.

«Многие птицы стремятся выглядеть как особь другого пола или возраста. Как правило, молодые самцы имеют окраску самок, чтобы меньше привлекать внимание хищников, реагирующих на мужское яркое оперение», – говорит Джей Фалк, автор исследования из Корнелльского университета. Поэтому ученым было непонятно, почему около 20 процентов самок колибри-якобинов мимикрируют под более ярких самцов.

Чтобы прояснить этот вопрос, исследователи закрепили на колибри радиомаячки и установили 28 кормушек с возможностью отслеживать, какая особь сколько раз их посещала. Как оказалось, мужское оперение позволяет птице получать больше пищи, так как оно отталкивает агрессивных сородичей, в том числе настойчивых самцов. Выигрыш получается существенным: похожие на самцов самки в ходе эксперимента потребляли на 35 процентов больше пищи, чем обычные.

Это особенно важно для колибри, так как у них очень быстрый обмен веществ, что заставляет их питаться практически непрерывно.

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