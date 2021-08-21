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Институт MIT выгнал бывшего претендента на Нобеля за домогательства

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biology.mit.edu

Руководство Института биомедицинских исследований Уайтхеда при Массачусетском технологическом институте (MIT) в пятницу уволило известного биолога, профессора Дэвида Сабатини, за сексуальные домогательства. Об этом пишет журнал Science со ссылкой на письмо руководства.

«Пишу вам, чтобы сообщить, что Дэвид Сабатини больше не связан ни с Институтом Уайтхеда, ни с Медицинским институтом Говарда Хьюза», — говорится в письме к сотрудникам директора Института Уайтхеда Рут Леман. По ее словам, расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, «выявило, что доктор Сабатини нарушал политику института в отношении сексуального харассмента, и другие правила, не относящиеся к научной работе».

По словам директора, увольнение профессора будет иметь значительные последствия для 39 человек, работавших в его лаборатории, в которой изучались процессы роста и метаболизма в организмах млекопитающих.

Еще в начале своей карьеры Сабатини определил белок mTOR, в изучении которого его лаборатория является пионерской. В 2016 году аналитики называли его имя среди возможных претендентов на Нобелевскую премию.

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