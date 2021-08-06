Исследования показывают, что жирафов неправильно понимают

Исследование Бристольского университета выявило, что жирафы являются сложным социальным видом и до сегодняшнего дня люди неправильно их понимали. Работа ученых опубликована в научном журнале Mammal Review.

Исследователи определили, что жирафы проводят до 30% своей жизни «в постпродуктивном состоянии», что сопоставимо с другими видами, обладающими сложными социальными структурами и совместными уходами. Например, слоны или косатки, которые проводят 23% и 35% своей жизни «в постпродуктивном состоянии».

Ученые выяснили, что самки жирафов еще долго проживают после менопаузы, помогая вырастить последующие поколения потомства и сохранить таким образом свои гены. Исследователи утверждают, что взрослые жирафы после репродуктивного возраста также продолжают участвовать в совместном воспитании детей и проявляют родительскую заботу о родственниках.

«Самым удивительным для меня является то, что мы до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — сказала один из авторов исследования, биолог из Школы биологических наук Бристольского университета Зои Мюллер.

Ранее международная команда исследователей из Копенгагенского университета и Северо-Западного политехнического университета в Китае выяснила, какие гены ответственны за уникальные особенности жирафа.