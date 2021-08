Перечислены риски, с которыми сталкиваются дети алкоголиков

Дети пьющих родителей сталкиваются со множеством рисков, включая физические и психические заболевания, высокую смертность и проблемы с законом, сообщают ученые из Орхусского университета в Дании. Детали они изложили в статье в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Большинство исследований вреда, который употребление алкоголя может причинить членам семьи, основываются на самоотчетах, поясняют ученые. Однако взрослые могут занижать информацию о вреде, который они наносят своим детям, поэтому подобные работы не дают полной картины.

Вместо опросов авторы работы провели метаанализ статей, в которых использовались медицинские данные о семьях алкоголиков, сведения о приводах в полицию и т. п. Всего им удалось отобрать 91 подобное исследование.

Как показал анализ, дети пьющих родителей чаще сталкиваются с психическими расстройствами в детстве и подростковом возрасте, погибают в младенчестве и детстве, попадают в полицию за преступления, оказываются в приемных семьях, подвергаются жестокому обращению, имеют более низкую успеваемость. Кроме того, они подвержены более высокому риску госпитализации из-за болезней и травм.

Работа с объективными данными наглядно показывает, что жизнь, здоровье и благополучие детей алкоголиков находится под большой угрозой, подчеркивают исследователи. Они надеются, что эта информация будет полезна в дальнейшем изучении аспектов, на которые может повлиять образ жизни родителей, и поиска способов снижения вреда.