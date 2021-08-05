НАСА пока не планирует покупать места на российских «Союзах»

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) не планирует покупать дополнительные места на российских космических кораблях «Союз». Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления.

«НАСА и «Роскосмос» продолжат работать над соглашением, по которому мы будем регулярно отправлять космонавтов и астронавтов на кораблях друг друга на станцию. Сейчас нет планов покупать дополнительные места в «Союзах», — сказал представитель организации.

Ранее сообщалось, что в бюджете НАСА не предусмотрено выделения средств на закупку дополнительных мест для американский астронавтов на российских космических кораблях «Союз». В организации отмечали, что у сторон есть соглашение о взаимообмене на кораблях друг друга, поэтому планов о покупке нет.

В октябре 2020 года на корабле «Союз МС-17» на МКС отправился последний американский астронавт, для которого НАСА покупала место на российских космических кораблях. Далее полеты российских космонавтов и американских астронавтов предполагается осуществлять по бартерной схеме: россияне будут летать на Crew Dragon и находящемся в разработке CST-100 Starliner от Boeing, а американцы продолжат летать на «Союзах».