Контроль над МКС восстановлен после внештатного включения двигателей нового модуля «Наука»

Специалисты на Земле вернули под контроль Международную космическую станцию (МКС), которая ранее изменила ориентацию после внештатного включения двигателей модуля «Наука». Об этом следует из переговоров, транслируемых NASA.

«Станция вернулась в режим ориентации и находится в хорошей форме», — сообщается в микроблоге космического агентства в Twitter.

По данным NASA, в настоящее время члены экипажа МКС находятся в безопасности. В дальнейшем они составят график работ на сегодня, чтобы заняться восстановительными работами на станции.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС.