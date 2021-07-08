Неизвестный объект космического мусора пролетел вблизи МКС

Неустановленный объект космического мусора пролетел мимо Международной космической станции на безопасном расстоянии. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16:15 по Москве пролетел на расстоянии 1,8 километра от Международной космической станции», — утверждается в официальном сообщении Роскосмоса.

В публикации также отметили, что вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала.

Днем ранее, 7 июля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что неизвестный объект приблизится к Международной космической станции во второй половине дня 8 июля.

«По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05. Минимальное расстояние 4,584 километра», — написал Рогозин в своем Telegram.