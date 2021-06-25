Десятки тысяч видов вирусов в кишечнике человека оказались неизвестны науке

Ученые провели исследование и установили, что из 54 118 видов вирусов, которые обитают в кишечнике человека, 92% не были известны до сих пор. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США), Стэнфордского университета (США) и Университета Квинсленда (Австралия) изучили 11 810 общедоступных кишечных вирусных геномов, взятых у жителей 24 стран. Некоторые подвиды вирусов продемонстрировали определенные географические закономерности. Так, вирус crAssphage когда-то был широко распространен в Азии, но редко встречался в образцах из Северной Америки и Европы.

В результате исследования удалось выявить, что одна треть распространенных кодируемых вирусами белков имеет неизвестные функции. Сюда входят более 11 тыс. генов, которые имеют отдаленную связь с бета-лактамазами, обеспечивающими устойчивость к антибиотикам, таким как пенициллин. Авторы работы уверены, что проведенное исследование внесет вклад в развитие так называемой фаговой терапии, когда вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.

В 2012 году российские ученые приблизились к разгадке механизма «обучения» генома бактерий, по которому у них возникает иммунитет к вирусам.