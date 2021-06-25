В МГИМО назвали инцидент с эсминцем самым серьезным в Черном море с распада СССР

Профессор кафедры международного права МГИМО, специалист по морскому праву Александр Вылегжанин расценил инцидент с британским эсминцем как самый серьезный с участием российских военных кораблей и кораблей НАТО в Черном море со времен распада СССР.

«После прекращения действия договора об образовании СССР, конечно, это самый серьезный случай, когда по сути кораблем провоцировался военный конфликт. На память приходит та провокация, устроенная США, когда их военный корабль шел прямым курсом к побережью Крыма, и когда военное руководство СССР вынуждено было применить физическое отталкивание, навал, американского корабля», — заявил эксперт. По его словам, эсминец Defender имел бы право мирного прохода через район территориального моря России, примыкающий к берегам Крыма, если бы заход в этот район не был заранее запрещен Россией из-за проведения учений.

Инцидент в Черном море произошел 23 июня. Как заявили в российском Минобороны, эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил госграницу и углубился в территориальные воды РФ на 3 км в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца.