Космонавты вышли в открытый космос с МКС

Американский и европейский космонавты вышли с Международной космической станции в открытый космос, чтобы продолжить работы с солнечными батареями. Об этом пишет «Интерфакс».

Выход начался в 7.42 по времени Восточного побережья США (в 14.42 мск) из модуля Quest. Предполагается, что астронавты пробудут в космосе 6,5 часов. Шейн Кимбро и Томас Песке должны закрепить на опорном сегменте новую мощную солнечную панель IROSA.

16 июня космонавты также вышли в космос, чтобы развернуть новую солнечную панель на борту Международной космической станции, но им это не удалось.

Как сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом. Кроме того, у американского специалиста возникли проблемы со скафандром, из-за чего он вернулся в шлюзовой отсек, где был вынужден перезагрузить системы оборудования и проверки скафандра.