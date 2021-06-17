Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19

Группа врачей из Национальной службы здравоохранения Шотландии проанализировала данные пациентов, которые переболели коронавирусом, и пришла к выводу о том, что индийский штамм опаснее, чем британский. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В своем исследовании шотландские врачи использовали предоставленные местным здравоохранением сведения о заболеваниях COVID-19 среди 99% населения Шотландии в период c апреля по июнь текущего года.

Как отмечается в статье, у тех, кто заболел индийским штаммом COVID-19, риск госпитализации в два раза выше в сравнении с теми, кто заразился британским вариантом.

По данным исследователей, вакцинация оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Помимо этого, она заметно лучше защищает человека от заражения британской разновидностью инфекции, чем от индийской.

Ранее ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса, называемый дельта-вариантом, может приводить к гангренам.