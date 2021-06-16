Роскосмос показал видеоконцепцию Международной лунной станции

Корпорация »Роскосмос» опубликовала в Twitter видеоролик, где показала концепцию создания Международной научной лунной станции.

«После презентации ознакомиться с Дорожной картой и Руководством по участию в проекте #МНЛС можно будет на официальных сайтах Роскосмоса и КНКА» — говорится в посте.

В среду 16 июня Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представляют дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.

В марте Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне.

Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.

Россия пригласила Европу присоединиться к проекту российско-китайской лунной станции.