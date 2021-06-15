Ученые выяснили, чем чреват постоянный отказ от завтрака

У людей, которые пропускают в своем дневном питании завтрак, с большой вероятностью наблюдается недостаток таких важных питательных веществ, как, к примеру, кальций и железо, выяснили американские исследователи. Свои выводы они изложили в журнале Proceedings of the Nutrition Society.

Ученые из Университета штата Огайо проанализировали данные о 30889 американцах возрастом от 19 лет и старше, принимавших участие в лонгитюдном исследовании National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) с 2005 по 2016 год. Частью его было круглосуточное составление отчетов о приеме пищи.

«Во время составления отчетов участники обозначали свои приемы пищи как трапезу или закуску, и перечисляли, что они если в тот или иной отрезок времени. Так нам удалось определить, кто завтракал, а кто — нет», — рассказала одна из исследователей Стефани Фанелли.

Выяснилось, что из общего числа участвовавших в исследовании завтрак пропускали 15.2% — 4924 человека. Исследователи перевели информацию о приемах пищи в приблизительное количество питательных веществ для человека, используя дневные нормативы питания. Затем они сравнили свои оценки с рекомендованными Советом по еде и питанию Национальной академии наук США нормативами.

Выяснилось, что у тех участников исследования, кто не завтракал, потребление витаминов было меньшим, чем у питавшихся утром. Особенно заметной была разница в фолиевой кислоте, кальции, железе, витаминах B2, B3, C и D.