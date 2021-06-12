Космонавты на МКС записали поздравление с Днем России

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали поздравление с Днем России, сообщается на сайте Роскосмоса.

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам к Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас — это самое родное место на Земле», – заявил Дубров.

Он также подчеркнул, что россияне могут добавиться потрясающих успехов, совершать научные открытия и создавать шедевры, восхищающие весь мир.

«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми», – добавил в свою очередь Новицкий.

День России отмечается 12 июня. Он празднуется ежегодно с 1990 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.