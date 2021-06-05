В РАН рассказали о первых пациентах с ВИЧ в СССР

Академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о первых пациентах с ВИЧ в СССР.

Он указал, что 40 лет назад ученые американского Центра по контролю заболеваний открыли и впервые описали вирус иммунодефицита человека.

«Потом пошли заявления, что СПИД — болезнь американских гомосексуалов. А поскольку у нас гомосексуализм уголовно наказуем и запрещен, нам эта болезнь не грозит, примерно так заявляли некоторые», — сказал Покровский.

По его словам, в конце 1985 года в одну из лабораторий поступил материал от одного больного африканца, у которого был обнаружен вирус иммунодефицита и клинические проявления СПИДа.

«Он приехал из Южной Африки, чтобы учиться в Школе профсоюзного движения. Здоровый такой парень — воевал в Южной Африке против белых. У него было очень много половых контактов в разных странах. Но на гомосексуала он никак не подходил», — говорит Покровский.

Представитель РАН сообщил, что после этого группа ученых, в которой состоял и он, обследовала всех иностранных студентов в Москве и выявила еще около 50 человек из разных стран, инфицированных ВИЧ, но не больных СПИДом.

«И только в конце 1987 года, когда я читал лекцию в одном медучреждении, одна совсем молодая ординатор вдруг решила, что под мое описание больных как раз подходит пациент из ее клиники. Хотя начальство посмеялось, ей все-таки удалось убедить показать этого больного нашим специалистам. Оказалось, что он действительно болен ВИЧ-инфекцией, у него была саркома Капоши – одно из проявлений СПИДа. Он и считается нашим первым пациентом. Он был гомосексуален и тоже оказался связан с Африкой», — заявил Покровский.

Ранее канадский ученый, профессор Жак Пепин назвал неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ.