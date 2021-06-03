Обезглавленных римскими солдатами мужчин откопали археологи в Англии

17 обезглавленных тел нашли археологи на трех древнеримских кладбищах в графстве Кембриджшир (Восточная Англия), сообщает CNN. По мнению экспертов, все эти люди были казнены по приговору суда. Некоторые из жертв приняли смерть, стоя на коленях. Затем отрубленные головы положили к ногам трупов. Большинство останков находится в плохом состоянии.

Всего Кембриджская археологическая группа нашла 52 захоронения. 13 человек были похоронены лицом вниз. Согласно предположению, эти люди могли быть преступниками, или же семье было стыдно за мертвого родственника. Большинство похороненных были взрослыми людьми старше 25 лет. Некоторые имели признаки анемии и кариеса. В 15 могилах находились горшки и маленькие керамические изделия III-IV веков нашей эры. В одном захоронении был обнаружен женский гребень для волос.

По словам консультанта археологического проекта Изабель Лисбоа, образцы ДНК показали, что похороненные люди представляли девять различных групп и пришли из разных мест. Они жили в поселениях, поставлявших римской армии зерно и мясо. Пик активности этих поселений пришелся на 250-325 годы. Эксперт предположила, что в отношениях земледельцев с военными могла присутствовать напряженность.