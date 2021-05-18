В Роскосмосе предупредили об опасном сближении российского и японского спутников

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться на расстояние 200 метров утром 19 мая 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты «Канопус-В» № 5 и ASNARO могут сблизиться на расстояние около 200 м», — говорится в сообщении.

В настоящее время в ГИАЦ осуществляется мониторинг ситуации.

Ранее Роскосмос подтвердил падение ступени неуправляемой китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» в Индийский океан. Обломки отработавшей ступени китайской ракеты упали в акватории Индийского океана.

«Канопус-В» №5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».