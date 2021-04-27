Глава компаний SpaceX и Tesla Илон МаскИлон Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, передает телеканал CNN.

По его словам, группа людей, которая прибудет на эту планету, скорее всего, вначале умрет.

«Непросто туда добраться», — сказал Маск в интервью телеканалу.

Ранее Маск назвал себя «императором Марса». Он также рассказал, как люди будут осваивать эту планету.