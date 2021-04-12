Рогозин заявил, что РФ стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин.

«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли», — сказал Рогозин.

По его словам, РФ ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований — сначала автоматическими станциями, затем экипажами космонавтов.

Рогозин отметил, что космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а показ технологий говорит в пользу того, что «с Россией хотят дружить и работать многие».

День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого был советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе. «Восток-1» выполнил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует обеспечить всю Россию космической связью.