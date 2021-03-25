Разгонный блок «Фрегат» после выведения спутников OneWeb сведен с орбиты

Разгонный блок «Фрегат» свели с орбиты после выведения спутников OneWeb. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны России.

25 марта на космодроме Восточный был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками связи OneWeb.

Отмечается, что операцию по сведению блока осуществили специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С.Титова 15 армии Воздушно-космических сил.

Осуществить план удалось благодаря включению двигательной установки, который придал разгонному блоку импульс, необходимый для схождения его с орбиты над акваторией несудоходных районов Тихого океана.

22 марта сообщалось, что южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и еще 37 аппаратов из 18 разных стран, в том числе России, были успешно выведены на целевую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат».