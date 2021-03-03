На съемки фильма на МКС заявки подали три тысячи девушек
Карина Казанцева
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Около трех тысяч россиянок подали заявки на главную роль в первом фильме, который будет снят в космосе, на МКС. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пишет ТАСС.
«Около трех тысяч девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование», — сказал Эрнст.
По его словам, среди финалисток есть как известные, так и неизвестные актрисы. Кроме того, в соревновании поучаствуют несколько девушек, у которых нет актерского образования.
Эрнст подчеркнул, что имя победительници и ее дублера назовут только после медицинского обследования.
Ранее эксперт рассказал, кто может полететь в космос с российской актрисой.
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