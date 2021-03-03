Ученые предсказали новую кислородную катастрофу

Ученые Крис Рейнхард из Технологического университета Джорджии и Кадзуми Озаки из Университета Тохо в Японии выяснили, что более чем через миллиард лет количество кислорода в атмосфере планеты Земля уменьшится почти в 100 раз. Об этом сообщает Nature Geoscience.

В качестве эксперимента была смоделирована эволюция атмосферы планеты, учитывая геологические, климатические и биологические факторы. В ходе процесса выяснилось, что атмосфера Земли будет стабильна еще около миллиарда лет.

Однако, по их мнению, из-за резкого увеличения активности Солнца после установленного срока на планете будет практически отсутствовать кислород. Это станет причиной снижения углекислого газа, а также нарушения процесса фотосинтеза.

По их мнению, в таких условиях смогут жить только примитивные бактерии, доминировавшие на Земле от 4 до 2,5 млрд лет назад.

Ранее ученые зафиксировали рекордное замедление Гольфстрима.