Росздравнадзор утвердил формы выпуска вакцины «Спутник V»

Росздравнадзор утвердил формы выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V» различными площадками. Об этом сообщается на сайте службы.

Согласно тексту документа, Центр им. Гамалеи будет выпускать вакцину во флаконах из нейтрального стекла, которые будут закупорены резиновыми пробками с алюминиевым или алюмопластиковым колпачком.

Кроме того, ЗАО «Биокад» будет также производить «Спутник V» во флаконах из нейтрального стекла с закупоренными резиновыми пробками, однако на них будут алюминиевые колпачки с пластиковой крышкой типа flip-off.

При этом АО «Биннофарма» будет выпускать вакцину в ампулах из бесцветного стекла. В одной упаковке будет находиться пять ампул.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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