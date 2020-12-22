Умерла самая старая панда в мире

Старейшая панда в мире по имени Синь Син умерла в возрасте 38 лет, передает New York Post.

Издание поясняет, что в человеческом эквиваленте Синь Син было бы около 130 лет.

Панда проживала в зоопарке Чунцин на западе Китая. Патологоанатомическое исследование показало, что она умерла от полиорганной недостаточности в результате старения.

Синь Син родилась летом 1982 года в заповеднике панд в китайском Баосине. За свою жизнь она родила 36 детенышей, за что в зоопарке ее называли «матерью-героиней».