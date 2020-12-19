SpaceX запустила ракету-носитель с разведывательным спутником США

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск состоялся в 9.00 (17.00 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стоит отметить, что запуск ранее переносился: 17 декабря обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта по техническим причинам.

Параметры аппарата NROL-108 строго засекречены. По некоторым данным, его стоимость оценивается в $1 млрд и он предназначен для радиоэлектронной разведки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Dragon произвел автоматическую стыковку с МКС

— SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником SXM 7 за 30 секунд до старта

— SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7