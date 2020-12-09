Российские ученые разработали препарат, подавляющий активность коронавируса
Ученые из Ставрополья разработали препарат, подавляющий активность коронавируса. Об этом сообщил минздрав региона.
«Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что лекарство уже прошло испытания в институте имени Гамалеи.
По данным регионального минздрава, при дозировке 1 мг/мл активность вируса снижается в 5,3-13. Препарат блокирует вирусную РНК, тем самым подавляя его распространение. Также лекарство менее токсично, чем уже существующие.
В настоящий момент исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и государственными венчурными фондами, чтобы получить средства на доклинические испытания.
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