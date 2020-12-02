Появились кадры посадки на Луну миссии «Чанъэ-5»

Национальная космическая администрация Китая впервые опубликовала видеокадры со сходом с орбиты научной станции «Чанъэ-5» и ее мягкой посадкой на поверхность Луны.

На кадрах, снятых с зонда, видно, как происходит торможение аппарата, его ориентация, уклонение от опасных мест, зависание и, наконец, мягкая посадка в выбранной точке в Океане Бурь на северо-западе видимой части Луны. Для мягкой посадки на борту аппарата имеется гамма-лучевой высотомер, позволяющий точно измерять расстояние до поверхности, и лазерные системы, позволяющие уклоняться от препятствий.

Уже спустя два часа аппарат приступил к бурению поверхности и сбору образцов грунта. 3 декабря зонд с капсулой должен стартовать с Луны, состыковаться с орбитальным модулем, после чего образцы отправятся на Землю. По плану капсула должна приземлиться на парашюте в провинции Внутренняя Монголия в Китае.