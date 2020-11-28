Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии или Пакистане, пишет Daily Mail.

Как считают исследователи, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. В то время люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Проведя исследование, специалисты установили, что коронавирус мог появиться в одной из восьми стран: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или Сербии.

В то же время ученые из Глазго раскритиковали работу и усомнились в ее доказательности.

«Авторы также проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда. Этот документ ничего не добавляет к нашему пониманию SARS-CoV-2», — приводятся слова эксперта из Университета Глазго Дэвида Робертсона.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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