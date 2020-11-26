Итоговые контрольные в школах могут перенести при ухудшении эпидситуации в РФ

Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2021 году запланировано на весну, но при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране их написание могут перенести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что расписание проведения ВПР в следующем году будет определено в зависимости от эпидситуации.

«Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью, в начале нового учебного года», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено.

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