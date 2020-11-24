В горах Юты найден загадочный металлический монолит

Загадочный металлический монолит случайно обнаружен в горах американского штата Юта. Об этом сообщают местные СМИ. Находка была сделана с вертолета 18 ноября, когда сотрудники Департамента общественной безопасности штата Юта совершали облет территории юга штата вместе с экологами для подсчета поголовья диких баранов.

«Во время полета они заметили необычный объект и приземлились рядом, чтобы изучить его», — говорится в сообщении департамента. Приблизившись, они обнаружили металлический монолит высотой в два метра, установленный рядом с отвесной скалой. По словам сотрудников департамента, монолит скорее всего кем-то установлен для неясных целей и внешне похож на конструкции, фигурировавшие в «Космической одиссее 2001 года» — культовом научно-фантастическом фильме Стэнли Кубрика 1968 года.

Пока у властей нет ответа, кто и каким образом мог установить этот монолит, являющийся скорее всего, неким арт-объектом. «Устанавливать художественные конструкции без разрешения властей на федеральных землях, независимо с какой вы планеты, незаконно», — говорится в релизе департамента. Власти не намерены раскрывать местоположение находки, чтобы не вызывать поток туристов.