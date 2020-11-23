Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии спутников Starlink

Компания SpaceX ради дополнительной подготовки перенесла запуск на орбиту 16-й партии интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отменяем сегодняшний запуск Starlink. Ракета и груз исправны; команда воспользуется дополнительным временем для анализа данных», — говорится в сообщении.

Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink был назначен на 18 мартаю. Американская космическая корпорация SpaceX запустила 14-ю по счету ракету Falcon 9 с партией микроспутников Starlink.

В настоящий момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink.

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