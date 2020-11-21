Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе своего визита в Ереван передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Российский министр также заявил, что врачи из РФ готовы помогать армянским «практически и консультационно».

Известно также, что глава Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс, состоящий из бактериологической и индикационной лабораторий. Речь идет о мобильном комплексе, который обладает автономностью функционирования и высоким уровнем биологической безопасности, комфортными условиями для работы персонала.

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