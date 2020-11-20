В Минздраве рассказали о третьей фазе испытаний вакцины «Спутник V»

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показал, что ее эффективность в борьбе с инфекцией чрезвычайно высока. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина, передает РИА «Новости».

«Та третья фаза, которая идет сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», — заявила Байбарина.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших COVID-19, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России число зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 2 млн.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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