В Минздраве рассказали о третьей фазе испытаний вакцины «Спутник V»
Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показал, что ее эффективность в борьбе с инфекцией чрезвычайно высока. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина, передает РИА «Новости».
«Та третья фаза, которая идет сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», — заявила Байбарина.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших COVID-19, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России число зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 2 млн.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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