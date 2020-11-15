Врач рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин заявил, что доктора зачастую ставят ложный вывод о наличии опухоли в организме из-за резкого повышения показателей онкомаркера. В беседе с Пятым каналом он рассказал, как узнать свою диагноз наверняка.
«Иногда патоморфолог пишет — «подозрение на опухоль». Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона сейчас говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе», — рассказал специалист.
Он подчеркнул, что точно говорить о наличии опухоли можно лишь после обследования у двух врачей.
Кроме того, доктор предостерег граждан, как от самостоятельных поисков симптомов рака, так и от затягивания диагностики после первых подозрений.
Так, Мяснянкин заверил, что выявить наличие опухоли может только профессиональный врач после правильно назначенных обследований.
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